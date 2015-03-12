Суд у справі судді Кицюка перенесли на завтра

Засідання суду за клопотанням прокуратури щодо обрання запобіжного заходу у вигляді арешту відносно судді Віктора Кицюка перенесено на 10 годину 13 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне оголошення зробив суддя Олександр Олійник, який веде розгляд даної справи.

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Під час виступів сторони обвинувачення, якою є прокуратура, слідчі наголошували та просили суддю задовольнити їх клопотання у повному обсязі та обрати міру запобіжного заходу у вигляді арешту для Кицюка.

Представники прокуратури надавала документи, які, на їхню думку, свідчать про те, що Кицюк може знищити документи, які в подальшому впливатимуть на розслідування цієї справи. Також зазначалось, що суддя Кицюк може впливати на підозрюваних та свідків у справі.

В той же час сторона захисту апелювала тим, що прокуратура не надала достатньо доказів для того, аби застосувати до Кицюка запобіжний захід у вигляді арешту.

Адвокати в черговий раз повторювали, що вони ставлять під сумнів клопотання прокуратури, як таке, адже, на їхню думку, суддя Кицюк не є підозрюваним у даній справі.

Як повідомляв УНІАН, Вінницький міський суд 6 березня розпочав розгляд клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу у вигляді арешту щодо судді Печерського районного суду Києва Кицюка.

Довідка УНІАН. 4 березня Верховна Рада України дала згоду на затримання й арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва - Сергія Вовка, Віктора Кицюка й Оксани Царевич.

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Царевич і Кицюк підозрюються в тому, що винесли свідомо неправосудні постанови у справах про адміністративне правопорушення щодо активістів Автомайдану і в інших справах. Таким чином, за даними прокуратури, вони незаконно притягнули до адміністративної відповідальності декількох осіб у січні минулого року.

Ухвалено рішення, що клопотання слідчих столичної прокуратури про обрання запобіжного заходу Царевич і Кицюку розгляне Вінницький міський суд.

Прокурор Києва Сергій Юлдашев пояснив причину обрання запобіжного заходу для двох одіозних суддів за межами Києва суддівською «корпоративною етикою» в районних судах столиці. Він також відзначив, що генеральний прокурор має право визначити будь-який орган досудового розслідування, якщо для цього є підстави.