Міліція затримала ще двох підозрюваних в організації заворушень у Костянтинівці (фото)

Міліція затримала ще двох підозрюваних в організації масових заворушень у Костянтинівці.

Про це повідомив начальник Головного управління МВС України в Донецькій області В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

«Ми продовжуємо роботу з притягання до відповідальності осіб, причетних до організації й активної участі в масових безладах 16 березня в Костянтинівці», - написав він.

За словами Аброськіна, «костянтинівські міліціонери затримали ще двох злочинців, Олександра К., 1975 року народження, і В’ячеслава Є., 1991 року народження».

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«Одному з них міський суд Краматорська вже обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою», - відзначив він.

«Як я і заявляв раніше, всі активні особи, які брали участь в масових безладах, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності та понесуть заслужене покарання», - відзначив Аброськін.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня в Костянтинівці сталося ДТП за участю бойової машини десанту під керуванням українських військовослужбовців. Під колеса БМД потрапили троє пішоходів. 8-річна дівчинка загинула на місці. Жінка і дитина у візку були госпіталізовані.

Того ж дня були затримані двоє військових, з вини яких сталася аварія.

Стихійний мітинг, що почався на місці загибелі дитини, призвів до безладів біля будівлі, де мешкають українські військові.