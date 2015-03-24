МЗС не отримало від Росії офіційного підтвердження загибелі молодшого сина Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав речник МЗС України Євген Перебийніс.

Він нагадав, що МЗС України направило до правоохоронних органів Росії відповідний запит.

«Станом на цей момент ми так і не отримали офіційної інформації від російських компетентних органів, була тільки усна, дуже суперечлива інформація», - сказав Перебийніс.

Читайте такожЗМІ: Янукович був присутній на похоронах сина в Севастополі

«Спочатку в телефонному режимі було повідомлено, що громадянин, який загинув, є громадянином Російської Федерації, і є однофамільцем сина колишнього президента України, далі в телефонному режимі повідомили, що це громадянин Росії, але мав документ на ім'я Віктора Давидова. З цієї скупої інформації, яку поки що нам надали в російських компетентних органах, якоїсь цілісної картини про те, що сталося і чи були під час цього інциденту в автомобілі громадяни України, скласти якусь цілісну картину неможливо», - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що МЗС України намагатиметься отримати від російських правоохоронних органів офіційну письмову відповідь із зазначенням усіх паспортних даних осіб, які були учасниками цього інциденту, і особи, яка загинула.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня на Байкалі провалився під лід автомобіль, за кермом якого був Віктор Янукович-молодший. Водій загинув, а пасажирам вдалося врятуватися. За даними ЗМІ, Януковича-молодшого було поховано 23 березня в Севастополі.