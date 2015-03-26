У Мінкультури хочуть ввести ліцензії на імпорт книжок, аби захистити книжковий ринок України

Віце-прем’єр-міністр – міністр культури України В’ячеслав Кириленко вважає за необхідне ввести ліцензії на імпорт книжок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури, про це Кириленко сказав на засіданні Міжвідомчої комісії з питань сприяння розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження.

За словами Кириленка, ліцензування імпорту книжкової продукції дозволить захистити український книжковий ринок від російської літератури, що пропагує зневагу та ненависть до України, розпалює міжнаціональну ворожнечу, вихваляє російську армію та силові структури РФ.

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«З усіх економічних методів підтримки найбільш реалістичним і доцільним є ліцензування імпорту книжок. Вся антиукраїнська література, яка масово продукується в Росії, не повинна мати доступу на наш ринок», - сказав Кириленко.

«Книжок, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу, не повинно бути в жодній українській крамниці», - наголосив він.

Найближчим часом буде запропоновано конкретний механізм ліцензування, яке в будь-якому разі матиме лише тимчасовий характер. На обговорення буде винесено пропозицію так званого «автоматичного ліцензування». За такого підходу орган влади протягом 20 днів після звернення імпортера повинен буде надати відповідну ліцензію, якщо спеціально створена експертна рада не надасть негативних висновків. Як пояснив видавець Дмитро Капранов, такий механізм «дозволить вберегти наш ринок від відверто шкідливих книжок».

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Крім того, за підсумками засідання Кириленко доручив внести пропозиції щодо пільгового кредитування книговидавців та впровадження пільгових орендних ставок для книгорозповсюджувачів.

У засіданні взяли участь президент ГО «Форум видавців» Олександра Коваль, директор видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький, президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександр Афонін, директор видавництва «Зелений пес» Дмитро Капранов, інші книговидавці, письменники, представники органів влади.