У Слов'янську будуть судити залізничників, через службову недбалість яких загинуло троє людей

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, заступнику начальника управління ДП «Донецька залізниця», начальнику Слов'янської дистанції електропостачання «Донецької залізниці та його заступнику висунуто підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України, внаслідок чого загинули люди. Санкцією статті передбачене позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Під час досудового розслідування встановлено, що у лютому 2015 року посадова особа віддала усний наказ підлеглому направити на одну зі станцій для проведення ремонтних робіт контактної мережі бригаду електромонтерів у складі восьми осіб.

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Причому письмового дозволу керівництва Штабу антитерористичної операції на відправку людей у район, де можуть відбуватися бойові дії, ця посадова особа не отримала.

Через деякий час внаслідок вибуху артилерійського снаряда під час виконання ремонтних робіт загинули троє людей, ще двоє отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Раніше УНІАН повідомляв, що під час обстрілу станції «Скотовата» загинули троє залізничників, двоє поранені.