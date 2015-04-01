Політики мають припинити гучні заяви та розслідувати вбивство правоохоронця у Волновасі - правозахисники

Правоохоронці і політики мають припинити гучні обвинувальні заяви і виважено підійти до розслідування всіх обставин інциденту у Волновасі, під час якого загинув співробітник СБУ, щоб унеможливити притягнення до відповідальності невинних осіб.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявила адвокат, голова ради "Правозахисна група "Січ" (Дніпропетровськ) Оксана Томчук.

"Трагічність події полягає не тільки в тому, що вбито людину, а й у тому, що ситуація була цинічно використана для політичних процесів. Треба припинити це і ретельно розслідувати, щоб не покарати невинних", - сказала Томчук. У контексті цього вона нагадала справу "дніпропетровських терористів", коли два роки в СІЗО утримувалися невинні особи.

За словами Томчук, у справі вже затримано кілька десятків осіб, але невідомо чи причетні вони до банди, про яку заявляли правоохоронці. Крім того, адвокат зазначила, що "відразу після вбивства ми направили до міліції чотирьох свідків, але вони не були допитані, а відразу затримані, до них застосовувалися тортури". При цьому Томчук висловила переконання, що ця справа має розслідуватися виключно, виходячи з норм процесуального законодавства. "Але цього не буде, вважаючи той тиск, якій робиться на органи слідства", - сказала адвокат.

Читайте такожНардеп Денисенко визнав, що його помічник застрелив працівника СБУ у Волновасі

Як повідомляв УНІАН, офіцер СБУ Віктор Мандзик був убитий у Волновасі 21 березня.

Голова СБУ Валентин Наливайченко повідомив, що Мандзик загинув від рук членів злочинної групи, що займалася контрабандними поставками товарів в окуповані частини Донецької та Луганської областей.

27 березня президент Петро Порошенко повідомив що підозрюваний у вбивстві Денис Гордєєв був затриманий при спробі нелегального перетину кордону.

Начальник Головного управління МВС України у Донецької області В'ячеслав Аброськін заявив, що діяльність злочинної групи Гордєєва підпадає одразу під 8 статей Кримінального кодексу України: крім вбивства офіцера СБУ на рахунку "банди Гордєєва" тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення.

За його словами, угруповання протягом декількох місяців займалося контрабандою, збройними нападами на громадян і підприємства, викраденням і тортурами людей на території Донецької області.

30 березня суд обрав запобіжний захід для Гордєєва у вигляді двох місяців тримання під вартою.