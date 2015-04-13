У Чернігові засудили вербувальника бойовиків "ДНР"

Про це УНІАН повідомила прес-група Управління СБУ в області.

Згідно з повідомленням, Деснянський районний суд Чернігова виніс вирок громадянину України, який вербував жителів Чернігівщини для участі у збройному конфлікті на боці бойовиків так званої "ДНР".

Читайте такожНа Луганщині бойовика «ЛНР» посадили на 4 роки

Зловмисника співробітники СБУ затримали у його власному помешканні в м. Волноваха у серпні минулого року. Встановлено, що вербувальник деякий час проживав на території Чернігівської області. Переїхавши на Донеччину, він налагодив зв’язки з незаконними збройними формуваннями та почав телефонувати знайомим із Чернігівщини та пропонувати за гроші приєднатися до злочинної діяльності терористів.

Суд визнав вербувальника винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-4 (сприяння вчиненню терористичного акту) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі зі встановленням іспитового терміну 1 рік.