Профспілка гірників підтверджує вбивство директора "Шахтарськантрациту", в міліції нічого не знають

Про це УНІАН повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«18 квітня ввечері він разом з дружиною їхав з Донецька до Шахтарська і в районі Водобуда машину розстріляли невідомі озброєні люди. На території, де не працюють держоргани і орудують бандити, жити дуже важко, всі беззахисні»,- сказав він.

Читайте такожЗМІ: Бойовики розстріляли директора шахти "Шахтарськантрацит" та його дружинуВодночас у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України не підтверджують і не спростовують цю інформацію. «Ми про неї чули, перевірили всі звернення, починаючи з 18 квітня, жодного звернення з цього приводу від будь-кого не надходило, можливо тому, що це сталося на окупованій території»,- додали в МВС.

Раніше про смерть Ковальова повідомила низка ЗМІ з посиланням на джерело в штабі АТО.