Профспілка гірників підтверджує вбивство директора "Шахтарськантрациту", в міліції нічого не знають
Група озброєних людей дійсно вбила керівника вугільного підприємства «Шахтерскантрацит» Миколу Ковальова та його дружину.
Про це УНІАН повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
«18 квітня ввечері він разом з дружиною їхав з Донецька до Шахтарська і в районі Водобуда машину розстріляли невідомі озброєні люди. На території, де не працюють держоргани і орудують бандити, жити дуже важко, всі беззахисні»,- сказав він.
Читайте такожЗМІ: Бойовики розстріляли директора шахти "Шахтарськантрацит" та його дружинуВодночас у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України не підтверджують і не спростовують цю інформацію. «Ми про неї чули, перевірили всі звернення, починаючи з 18 квітня, жодного звернення з цього приводу від будь-кого не надходило, можливо тому, що це сталося на окупованій території»,- додали в МВС.
Раніше про смерть Ковальова повідомила низка ЗМІ з посиланням на джерело в штабі АТО.