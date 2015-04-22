Артемівська міськрада визнала Росію країною-агресором
13:35, 22 квітня 2015Суспільство
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Артемівська міська рада на засіданні визнала Росію країною-агресором.
REUTERS
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав заступник начальника управління внутрішніх справ Донецької області Ілля Ківа.
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"Артемівська міська рада прийняла дуже важливе рішення про визнання Росії країною-агресором! Слава Україні! Смерть ворогам! Штаб оборони Артемівська і далі буде працювати над Українізацією Донбасу!" - написав він.
Зазначимо, що раніше Росію країною-агресором визнали в Слов'янську і в Станиці Луганській.
Артемівська міська рада прийняла дуже важливе рішення , про визнання Росії країною агресором !!! Слава Україні ! Смер...Posted by Ілля Ківа on Wednesday, 22 April 2015
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