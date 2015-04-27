Туск перед самітом вшанує пам'ять Героїв Небесної сотні
11:02, 27 квітня 2015Суспільство
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Президент Європейської ради Дональд Туск перед початком саміту Україна-ЄС вшанує героїв Майдану.
Reuters
Про це повідомляє прес-служба представництва ЄС в Україні, передає "ЄвроПравда".
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Як зазначається, перед початком офіційної програми Дональд Туск відвідає Алею Героїв Небесної сотні і віддасть данину поваги героям Майдану.
Як повідомляв УНІАН, саміт Україна-ЄС буде присвячений реалізації Угоди про асоціацію та політичним і економічним реформам, включаючи питання фінансової та іншої допомоги Євросоюзу.
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