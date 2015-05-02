Фільм про кримських татар отримав бронзову нагороду на кінофестивалі в Х'юстоні

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на автора фільму. «Оскільки метою створення фільму була ідея розповісти за кордоном історію кримських татар і що відбувається сьогодні у Криму, то я вважаю це вже маленькою перемогою. Питання Криму має міжнародне значення, не тільки для самих українців і кримських татар, але також і для всього цивілізованого світу, де права і свободи людини – норма, а не привілей», – поділилась режисер.

Фільм «Кирим» був знятий влітку 2014 року. Робота була показана у Києві у рамках Міжнародного кінофестивалю про права людини Docudays. Фільм розповідає про важку долю кримськотатарського народу, який 60 років тому пережив депортацію, а зараз проти своєї волі опинився на території чужої країни.

Раніше, у 2014 році, фільм режисера Євгена Афінеєвского «Розлучення очима дітей», одним з продюсерів якого також була Ксенія Жорноклей, отримав найвищу нагороду на Х’юстонському фестивалі.