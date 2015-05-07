Заарештованого рік тому в Росії активіста Євромайдану відпустили на свободу
19:48, 07 травня 2015Суспільство
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Одного з українських політичних в'язнів в Росії, активіста Євромайдану Юрія Яценка звільнили з-під варти, він вже перетнув російсько-український кордон та прямує додому.
REUTERS
Про це повідомляє Євромайдан SOS на своїй сторінці у Facebook.
У повідомленні зазначається, що активісти спільноти зустріли Яценка на кордоні, він почувається добре.
Львівського студента Яценка заарештували рік тому у Курській області. Йому інкримінували незаконне зберігання вибухових речовин. ФСБ під катуваннями намагалося вибити з нього зізнання в підготовці терактів на території Росії.
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Наприкінці квітня обласний суд російського міста Бєлгорода своїм рішенням змінив вирок Яценку з двох років до 9 місяців. І цей термін він уже відбув.
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