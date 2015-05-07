Заарештованого рік тому в Росії активіста Євромайдану відпустили на свободу

Про це повідомляє Євромайдан SOS на своїй сторінці у Facebook.

У повідомленні зазначається, що активісти спільноти зустріли Яценка на кордоні, він почувається добре.

Львівського студента Яценка заарештували рік тому у Курській області. Йому інкримінували незаконне зберігання вибухових речовин. ФСБ під катуваннями намагалося вибити з нього зізнання в підготовці терактів на території Росії.

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Наприкінці квітня обласний суд російського міста Бєлгорода своїм рішенням змінив вирок Яценку з двох років до 9 місяців. І цей термін він уже відбув.