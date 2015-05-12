У Сумській області краєзнавці пропонують "декомунізувати" 84 населені пункти

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської обласної державної адміністрації, з відповідним листом до голови ОДА Миколи Клочка, народних депутатів Олега Медуниці та Олександра Сугоняко звернувся голова правління обласної організації Національної Спілки краєзнавців України Олег Корнієнко.

«На виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки» та абзацу 2 ст. 1 чинного указу президента України від 20.01.1995 р. № 14/95 «Про відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва» пропоную перелік назв населених пунктів Сумської області, що відображають тоталітарне комуністичне минуле, для подальшого розгляду на предмет їх перейменування, а також повернення історичних назв історичним населеним пунктам, пов’язаним з українською козаччиною», - йдеться у листі.

У переліку вказано населені пункти кожного району Сумщини, більшість із яких переважно депресивні поселення, що знаходяться на межі зникнення.

«Вони зазвичай входять до складу певних сільських рад. Часто вони виникали в 1920-1930-х роках на базі колгоспних польових станцій тощо. Тому такі дивні історичні назви. Тобто первинна назва свідчить скоріше про те, що вони виникли в часи панування комуністичної влади. Це вже нехай громади вирішують, як їм називатися, але щоб без «червонопузості». Такі села недовго протягнуть», - наголосив краєзнавець.

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За інформацією Корнієнка, загалом в Сумській області є близько 1,5 тисячі населених пунктів. Серед тих, що пропонуються до перейменування, – по кілька сіл із назвами Ленінське, Радянське, Жовтневе, Московське, а також Московський Бобрик, Москівщина, Червоний Пахар, Червоний Яр, Червоний Кут, Червона Зоря, Червоний Ранок, Червона Гірка, Червона Долина, Червона Слобода, Червона Діброва, Червоногірка, Красноярське, Беєве-Комуна, Чемоданівка, Піонер, Іллічівка, Октябрське, Червоногвардійське, Червонопрапорне, Дзержинське, Пролетарське, Радгоспне, Фрунзенка, Октябрщина, Комінтерн тощо.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 9 квітня ухвалила Закон “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.

Законом забороняється публічне використання і пропаганда символіки таких режимів, встановлюється обов`язок перейменувати населені пункти, установи, організації, торгові марки і т. п.

Серед іншого, згідно із законом, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям, Раді міністрів Верховної Ради АР Крим, органам місцевого самоврядування в 6-місячний термін від дня набуття чинності цим законом в установленому порядку необхідно здійснити демонтаж пам`ятників, пам`ятних знаків, присвячених особам, причетним до організації та здійснення Голодомору 1932-33 років в Україні, політичних репресій, особам, які обіймали керівні посади в Компартії, вищих органах влади і управління СРСР, УРСР, інших радянських республік (за винятком осіб, діяльність яких була значною мірою пов`язана з розвитком української науки і культури), працівників радянських органів держбезпеки, подіям, пов`язаним з діяльністю Компартії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, боротьбі проти учасників руху за незалежність України у XX столітті.