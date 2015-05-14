Читачі газети "Вести" напали на активістів, що пародіювали їх у костюмах зомбі (відео)

"Громадянський рух Відсіч та небайдужі громадяни протестували проти газети "Вести". Їхні мирні дії не сподобалися групі молодих людей, які почали бити незгодних із кремлівською пропагандою ногами. Міліція, яку викликали активісти, відмовилася затримувати", - цитує Новое время активістів.

Водночас у міліції Києва заявили, що у середу до чергової частини Оболонського районного управління столичної міліції надійшло повідомлення, що при виході зі станції підземки сталася бійка.

Читайте такожУ Києві активісти у костюмах зомбі провели акцію проти трансляції російських серіалів (фото, відео)

Зазначається, що конфлікт виник між активістами однієї із громадських організацій та місцевими жителями щодо протесту видання столичної газети.

"На місце прибули співробітники районного управління, врегулювали конфліктну ситуацію. Міліціонери встановили свідків та очевидців події, які були опитані",- сказано в повідомленні.

Відомості про подію внесено до Єдиного обліку. Проводиться перевірка.

Нагадаємо, минулого році УНІАН повідомляв, що невідомі в балаклавах розгромили редакцію газети «Вести».