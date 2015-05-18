Заявки на польську візу для відвідування матчу фіналу Ліги Європи українські вболівальники зможуть подати до 25 травня

Про це йдеться в повідомленні посольства Польщі в Україні.

"Звертаємося до всіх уболівальників, які хочуть отримати візу до Польщі, з проханням почати подавати документи якомога швидше. Документи будуть прийматися не пізніше понеділка, 25 травня. Видача візи після цієї дати не гарантується", - зазначають у посольстві.

Заявки на отримання візи будуть приймати виключно польські візові центри на території всієї України. Вони будуть робити це без попередньої реєстрації на подачу документів та попередньої оплати послуг. "Оплата візового сервісного збору буде відбуватися на місці", - йдеться в повідомленні. Заявки слід подавати у візовий центр за місцем реєстрації в Україні.

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Для отримання візи необхідно надати заповнену візову анкету, оригінали зарубіжного і внутрішнього паспортів, оригінал дійсного квитка на матч або роздруківку електронного квитка, а також поліс медичного страхування.

Без особистої присутності заявника заявки на візи зможуть подати тільки акредитовані польськими консульствами туристичні компанії.

Посольство також опублікувало контактні дані всіх 14 візових центрів Польщі, які діють в Україні і які будуть приймати заявки.

Раніше УНІАН повідомляв, що польська влада вводить спеціальну процедуру видачі віз українським футбольним уболівальникам, які збираються на фінал Ліги Європи, що пройде у Варшаві 27 травня.