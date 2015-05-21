До затриманих військових збираються пустити російського консула – ЗМІ

Про це повідомило джерело "Української правди" в МЗС України.

Згідно з інформацією, у середу ввечері російський консул звернувся з нотою про те, щоб його пустили до російських офіцерів, які перебувають у лікарні.

За словами співрозмовника УП, в результаті дискусій було ухвалене рішення пустити дипломата до затриманих. МЗС і СБУ погодили цю позицію, і дозвіл може бути наданий вже в четвер, 21 травня.

"Рішення було ухвалене, щоб показати, що на відміну від росіян ми дотримуємося всіх міжнародних норм і, зокрема, пускаємо консула до їхніх громадян", - сказало джерело УП.

Як відомо, 19 травня російське посольство в Києві висунуло вимогу про зустріч консульських працівників із затриманими в Україні військовими.

16 травня під час бойового зіткнення в районі міста Щастя військовослужбовці 92-ї окремої механізованої бригади затримали двох російських спецназівців зі складу диверсійно-розвідувальної групи - Олександра Алєксандрова та Євгена Єрофєєва.

Читайте такожСБУ встановила прізвища майже всіх російських диверсантів з групи затриманого Єрофєєва

Міноборони Росії заявило, що зазначені громадяни проходили військову службу, але діючими військовими не є.

19 травня СБУ оприлюднила свідчення російських військових.

Один з військових РФ - Олександр Алєксандров, сержант з третьої бригади спецназу в Тольятті (РФ), контрактник, служить з 12 грудня 2012 року. Чоловік розповів про те, що група базувалася в Луганську, а сам він приїхав в Україну захищати область.

Александров назвав прізвища всіх членів їхньої групи.

"Ми зайшли на територію України 26 березня 2015 року. Зайшли у складі другого батальйону в кількості 220 осіб", - повідомив він.

Другий - капітан Євген Єрофєєв родом з Куйбишева.

Російський колишній солдат-строковик третьої окремої бригади спецназу в Тольятті визнав командира Євгена Єрофєєва і заявляє, що той не звільнявся зі служби.