У Львівській області внаслідок негоди затоплені десятки будинків

Рятувальники відкачують воду з підвалів. До робіт, за інформацією прес-служби Головного управління служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, залучили спеціалізовану техніку, передає радіо "Свобода".

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У Львові внаслідок сильної зливи і вітру увечері 26 травня впало кілька дерев, які пошкодили два автомобілі. 27 травня у регіоні надалі очікують сильні дощі, а в окремих районах області синоптики прогнозують град і шквальний вітер.

За даними прес-служби ДСНС, у ніч на 27 травня внаслідок негоди (дощ, шквалисті пориви вітру) знеструмлені 167 міст і сіл у дев’яти областях.

Найбільше від стихії потерпіла Львівська область, де електрики не стало в 45 населених пунктах, додали у відомстві.