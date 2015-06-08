Росія розглядає Крим як військовий форпост, тому витіснятиме звідти людей - Чубаров

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО у Києві.

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На думку Чубарова, Росія бачить Крим як свій військовий форпост. “Якщо вони планують розвивати Крим як військовий плацдарм, їм не потрібна така кількість людей, яка є на півострові. Сьогодні там проживає близько 2 млн 300 тис.”, - сказав він.

Лідер Меджлісу вважає, що окупаційна влада Криму буде витісняти людей. “Є така формула: якщо ви хочете, щоб народ покинув свою землю, репресуйте 10%, і вони будуть покидати”, - пояснив він.

Як наголосив Чубаров, проти кримських татар здійснюється системна дискримінаційна і репресивна політика, щоб вони залишили Крим.