Військову частину поблизу палаючої нафтобази евакуюють, військові викосили траву та викопали рови

Міністерство оборони евакуйовує військову частину поблизу палаючої нафтобази під Києвом та робить усе, щоб не допустити поширення полум’я на територію військового містечка.

Про це УНІАН повідомила речник Міноборони Вікторія Кушнір.

Вона підтвердила, що евакуація військової частини у Василькові, яка знаходиться поблизу палаючої нафтобази, почалась ще вчора.

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Крім того, прес-офіцер Повітряних сил ЗСУ Роман Юрчило зазначив, що «по периметру військової частини у Василькові силами інженерної техніки та особового складу зроблено все, щоб унеможливити подальше поширення вогню на територію військового містечка».

«Тобто викошена трава, викопані рови, переорана земля, і всі пожежні обслуги у повній готовності до локалізації пожежі, якщо вона буде поширюватись на військове містечко», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі "БРСМ-нафта" поблизу с. Глеваха Васильківського району Київської області. Сьогодні близько 8-ї ранку на нафтобазі стався потужний вибух.