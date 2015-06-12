День ВМС України буде відзначатися в першу неділю липня

Про це йдеться в указі президента Петра Порошенка №331/2015, розміщеному на офіційному сайті.

Читайте такожФрегат "Гетьман Сагайдачний" відпрацював взаємодію з есмінцем ВМС СШАДовідка УНІАН. ВМС України, штаб яких знаходиться в Одесі, існують з 1991 року. 18 листопада 2008 року тодішній президент Віктор Ющенко указом №259 встановив в Україні професійне свято працівників морського і річкового флоту та військовослужбовців ВМС - День флоту України, який відзначали щорічно у першу неділю липня. Однак після приходу до влади Віктор Янукович своїм указом №1209/2011 від 30 грудня 2011 переніс святкування Дня ВМС України на останню неділю липня, таким чином поєднавши його з святкуванням дня ВМФ Росії.