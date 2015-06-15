Саакашвілі наголошує на важливості вирішення питань, пов’язаних з базуванням українських ВМС

Про це очільник області заявив сьогодні в Одесі під час перебування на фрегаті «Гетьман Сагайдачний», де він взяв участь у церемонії вручення дипломів 47 випускникам Чорноморської флотилії юних моряків та нараді, присвяченій питанням базування флоту після його минулорічної передислокації з Криму до Одеської і Миколаївської областей, передає кореспондент УНІАН.

«Важливо, що вдалося зберегти ВМС України, але важливо, щоб було продовження, щоб нові покоління військових моряків також гордо несли традиції», - зазначив Саакашвілі.

Читайте такожСаакашвілі анонсував відкриття в Одесі Будинку юстиції

«Нам треба вирішити питання розквартирування Військово-Морських Сил. Ми вчора це питання обговорювали з заступником міністра оборони України, раніше - з президентом України, і дійшли висновку, що, звичайно, місцем базування ВМС України має бути місто Одеса, зі своїми славними морськими традиціями, зі своєю неповторною специфікою. І з перспективою, що саме в цьому чудовому місті ВМС України будуть збережені і розвинуті так, як ніколи у минулому», - сказав Саакашвілі.

Він додав: «Для нас зараз дуже важливо, щоб побутові умови наших славних представників ВМС відповідали тим викликам, які потрібні для будівництва майбутнього флоту. І ми все маємо зробити для того, щоб забезпечити військових моряків житлом».

Читайте такожДень ВМС України буде відзначатися в першу неділю липня

За словами глави ОДА, «сьогодні наші героїчні Збройні Сили України, у тому числі Військово-Морські Сили, роблять все для того, щоб ворог не зміг наступати на наші міста і села, щоб ще сотні тисяч людей не залишилися бездомними. А у подальшому ми все зробимо для того, щоб те, що вони (РФ – УНІАН) тимчасово захопили, у тому числі бази базування ВМС України у Криму, все це було повернуто повністю під український контроль. І це обов’язково буде, цьому немає альтернативи».

Як також сказав керівник області, «місто Одеса дуже пишається тим, що ви (військовий флот) тут знаходитесь, що легендарний фрегат «Гетьман Сагайдачний» базується у Одесі, і що ВМС України будуть знаходитися тут до наступних перемог, до наступних героїчних звершень».

Як повідомили у прес-центрі командування ВМС, сьогодні, 14 червня, на фрегаті «Гетьман Сагайдачний» Військово-Морських Сил Збройних Сил України проведено церемонію вручення дипломів випускникам Чорноморської флотилії юних моряків.

Читайте такожПорошенко заявив, що Україна повинна створити військово-морські силиВипускників із завершенням навчання привітали заступник міністра оборони України Юрій Гусєв, командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Сергій Гайдук, міністр екології і природних ресурсів України Ігор Шевченко, голова Одеської обласної державної адміністрації.

Цього ж дня на борту фрегата «Гетьман Сагайдачний» відбулася нарада за участі представників керівництва Міністерства оборони, Одеської ОДА, командування ВМС, присвячена питанням подальшого розвитку ВМС ЗС України і соціального забезпечення особового складу флоту.

Як повідомляв УНІАН раніше, голова Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі повідомив про прийняте рішення щодо дислокації штабу Військово-морських Сил України в Одесі.