Європейську асоціацію археологів закликають не співпрацювати з російськими дослідниками в Криму

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив учений секретар Інституту археології НАНУ Олексій Корвін-Піотровський.

Він розповів, що після анексії Криму Росія почала видавати своїм археологам дозволи на право археологічних досліджень на території півострова й деякі російські дослідники від участі в таких проектах відмовилися.

«Інші не відмовилися. Оскільки Крим російським визнає лише Росія, нашим колегам треба було б задуматися. Зараз ми робимо все, щоб визначити, хто з російських колег пішов на це, складаємо списки з цих колег і будемо подавати в Європейську асоціацію археологів, щоб цим людям перекрили всі європейські гранти, і взагалі – їхню участь у конференціях, проектах у Європі», – сказав Корвін-Піотровський.

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Науковий співробітник Інституту археології НАНУ Евеліна Кравченко, у свою чергу, розповіла, що намагається підтримувати контакти з кримськими археологами, але реально Україна наразі не має ніякого впливу на їхню роботу. «Ми постійно спілкуємося, і в них там ситуація не така хороша, як на російських каналах. Так, їм платять зарплату, їм її підвищили. У них немає викликів щодо будівництва (мається на увазі проблема археологічної експертизи перед будівництвом – ред.), тому що там немає будівництва, нема будівельного «буму». З «чорною» археологією там ситуація ніяк не змінилася – як воно грабувалося, так і грабується», – розповіла Кравченко.

«Проблема в тому, що ми ніяк не можемо вплинути на ситуацію там, ніхто не хоче нас там бачити, і вони роблять усе можливе, щоб ми там не з’явилися», – додала археолог.

Як повідомляв УНІАН раніше, виконавчий комітет ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) прийняв резолюцію про моніторинг ситуації в Криму.