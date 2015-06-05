Так званого міністра туризму Криму звільнили за погану підготовку до сезону

Так званий голова кримського парламенту Володимир Константинов заявив, що зміна міністра туризму необхідна для надання міністерству "нового імпульсу", передає Бі-бі-сі.

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Новим головою відомства призначений Сергій Стрельбицький, який до цього обіймав посаду радника з питань туристичної галузі самопроголошеного "голови" окупованого Криму Сергія Аксьонова.

Як повідомляв УНІАН, нинішній курортний сезон в окупованому Росією Криму стартував провалом. Майже у всіх курортних містах спостерігалися безлюдні пляжі і порожні санаторії. Втім як і в торішньому сезоні.

Примітно, що в минулому році працівникам усіх російських державних компаній і підприємств також настійно рекомендували вирушить на відпочинок у Крим.