Влада РФ примушує підприємства відправляти працівників на відпочинок у Крим - джерело

Про це УНІАН повідомив співробітник Російського союзу туріндустрії.

"Керівництво Росії намагається врятувати курортний сезон у Криму, від якого залежить більш як половина доходів місцевого населення. Адже зрив курортного сезону загрожує погіршенням соціально-економічної ситуації в Криму - падінням рівня доходів громадян, їх купівельній спроможності і, як результат, виникненням незадоволеності місцевого населення змінами, які відбулися на півострові", - сказав співбесідник агентства.

За його словами, саме тому російські чиновники вдаються до відвертого "шантажу". Зокрема, він зазначив, працівники московських підприємств і установ повідомляють, що на заводах і фабриках російської столиці і в урядових організаціях активно поширюються путівки в санаторії і дитячі табори в Криму, щоб заповнити їх якомога більше і, принаймні, створити картинку, що курортний сезон не зірвано.

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При цьому він повідомив, що хоча ціни на путівки до Криму для росіян надзвичайно низькі - 20% від реальної вартості, і за проїзд пропонують заплатити тільки 60% вартості квитка, московські робітники і чиновники не бажають їхати до Криму, вважаючи його "гарячою точкою", побоюючись можливих провокацій з боку "Правого сектора".

"Керівництво російських підприємств і держустанов нав'язують путівки до Криму як "навантаження" до відпустки влітку. Тим, хто відмовляється, - переносять відпустку на осінь", - сказав співрозмовник агентства.