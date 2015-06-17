СБУ затримала члена угруповання "Комуністи-революціонери", який підозрюється у вчиненні терактів в Одесі

Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно Голова СБУ Валентин Наливайченко мав телефонну розмову із Головою Одеської ОДА Михайлом Саакашвілі і повідомив йому, що спецгрупа СБУ, яка вирушила до Одеси, одержала усі інструкції надати повне сприяння керівнику ОДА для боротьби з корупцією, контрабандою, тероризмом", - зазначив він.

Читайте такожСБУ затримала громадянина Лівану за підозрою у фінансуванні терористів "Хезболли"

За інформацією Лубківського, Наливайченко поінформував Саакашвілі про результати чергового етапу антитерористичної операції в Одесі та області, в результаті якої СБУ затримала члена угруповання "Комуністи-революціонери", громадянина України "Г" 1978 р.н.

За його словами, зараз проводяться допит затриманого, який обгрунтовано підозрюється у вчиненні терористичних актів в Одесі проти волонтерських центів, а також обшуки та інші процесуальні дії.