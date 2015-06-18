Аваков: один із підозрюваних у вбивстві Бузини служив у спецроті МВС "Гарпун"

12:15, 18 червня 2015
Суспільство
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Один з підозрюваних у вбивстві журналіста Олеся Бузини служив у спецроті МВС "Гарпун".

Аваков / Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр назвав імена можливих убивць журналіста Олеся Бузини.

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