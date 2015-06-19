Минулого року кількість громадян країн СНД, які попросили притулку в Україні, зросла в 30 разів

Про це на прес-конференції повідомила директор Департаменту у справах іноземців та осіб без громадянства Державної міграційної служби Наталя Науменко.

«Починаючи з минулого року, ми спостерігаємо збільшення кількості таких звернень від громадян країн СНД... Якщо в попередні роки це було від трьох до п'яти осіб, то торік – це більш як 130 осіб», - сказала вона.

Найбільша кількість звернень, за словами Науменка, надходить з Російської Федерації, Білорусі і Казахстану. При цьому вона наголосила, що з країн СНД в основному шукають притулку люди, які брали участь у подіях на Майдані в 2014 році або активно підтримували Україну потому. Проти таких осіб у країні громадянства зазвичай відкривається кримінальна справа або в них є підстави вважати, що вони там будуть переслідуватися. Раніше основною причиною подачі заяви для громадян країн СНД були звинувачення в економічних злочинах.

Науменко додала, що в 2015 році Міграційна служба вже отримала 60 заяв на надання притулку від громадян країн СНД, і відомство очікує значного збільшення кількості таких заяв до кінця року.

Науменко також повідомила, що разом з припливом шукачів притулку осіб з СНД зростає і кількість заяв з інших країн. У 2014 році в Міграційну службу звернулися з цього приводу 2 тис. осіб.

«Ми спостерігаємо збільшення кількості заяв, які подаються щорічно, від 1,5 тисячі, наприклад, у 2012 році, до 2 тисяч у 2014 році», - сказала вона, зазначивши, що основний потік звернень йде з Афганістану, Сирії та Сомалі.

Читайте такожООН повідомляє про рекордну в історії кількість біженцівЗа її словами, торік 222 людини отримали міжнародний захист в Україні. Крім того, статус біженця отримали 105 осіб, що значно перевищує середньорічний показник минулих років.

«Якщо раніше ми надавали статус біженця за рік приблизно 30-40 людям, то тогоріч це було вже 105 осіб – статус біженця і 222 особи, які отримали додатковий захист», - сказала Науменко.

При цьому вона додала, що Україна серед країн СНД сьогодні приймає найбільше біженців. Сьогодні в Україні їх зареєстровано понад три тисячі.

Довідка УНІАН. За даними Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), кількість людей, змушених покинути свою оселю, на кінець 2014 року в світі становила 59,5 млн осіб. Кожен день торік 42,5 тис. осіб ставали біженцями, внутрішніми переселенцями або шукають притулку. Того ж року 126,8 тис. людей змогли повернутися на батьківщину, що є найменшою кількістю за останні 30 років.

Згідно з УВКБ ООН, в Україні зараз налічується понад 1,3 мільйона внутрішніх переселенців (з окупованих районів Донбасу та анексованого Криму) - за цим показником країна займає 9-е місце в світі.