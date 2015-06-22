У Маріуполі зник мобільний зв'язок
Абоненти компаній Київстар, МТС і частково Life в Маріуполі не можуть нікуди додзвонитися.
Про це свідчить інформація від жителів різних районів міста, повідомляє місцевий сайт 0629.
Оператор мобільного зв'язку компанії МТС повідомив про те, що до них надходять дзвінки про поодинокі відключення номерів.
У прес-службі компанії Київстар зазначили, що "тимчасові труднощі зі зв'язком у Маріуполі викликані пошкодженням магістрального волоконно-оптичного кабелю в цьому районі".
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Стало відомо, що сталося пошкодження кабелю відразу двох операторів - МТС і Київстар у районі Запорізької області. При цьому не могли додзвонитися сьогодні не тільки жителі Маріуполя, але й інших міст.
Станом на 15:20 зв'язок Київстар частково відновився, але додзвонитися абонентам можна не відразу.
Зв'язок МТС ще недоступний, але роботи із відновлення ведуться на повну.