Пожежу в житомирському розважальному центрі гасили понад п'ять годин (фото, відео)

У Житомирі ліквідовано пожежу в ресторанно-готельному комплексі «Relax», яка спалахнула вчора близько 17.00.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДСНС у Житомирській області, на ліквідації пожежі працювали 10 одиниць техніки та 45 рятувальників.

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О 23.20 пожежно-рятувальними підрозділами ДСНС пожежу на площі близько 400 кв. м було ліквідовано. Гасіння вогню ускладнювалось поривами вітру та особливостями будівлі.

Знищено мансардний поверх і частково пошкоджено другий поверх. Загиблих і травмованих немає. Причину пожежі встановлюють правоохоронці.



