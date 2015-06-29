Пожежу в житомирському розважальному центрі гасили понад п'ять годин (фото, відео)

09:20, 29 червня 2015
Суспільство
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Гасіння вогню ускладнювалось поривами вітру та особливостями будівлі.

zhitomir.today

У Житомирі ліквідовано пожежу в ресторанно-готельному комплексі «Relax», яка спалахнула вчора близько 17.00.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДСНС у Житомирській області, на ліквідації пожежі працювали 10 одиниць техніки та 45 рятувальників. 

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О 23.20 пожежно-рятувальними підрозділами ДСНС пожежу на площі близько 400 кв. м було ліквідовано. Гасіння вогню ускладнювалось поривами вітру та особливостями будівлі.

Знищено мансардний поверх і частково пошкоджено другий поверх. Загиблих і травмованих немає. Причину пожежі встановлюють правоохоронці.


 

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