У Франції пройдуть акції в підтримку кримського політв'язня Олександра Кольченко

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Подібні акції пройдуть у Марселі, в районі Старого порту і в Орлеані, а в газеті La Montagne буде організована прес-конференція з активістами, які виступають за звільнення українських політв'язнів, які містяться в Росії.

«Олександр Кольченко – це людина, яка вважає себе громадянином України, але його буде судити російська політична поліція. Він укладений в драконівських умовах, його адвокати позбавлені основних прав на захист, гідною цієї назви, йому загрожує від 15 до 20 років у виправно-трудовому таборі. Ситуація з Олександром Кольченко символізує репресії в цій області. Але його справа не самотньо, разом з Кольченко ми захищаємо демократичні свободи кожного», – повідомляють організатори.

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Лефортовський суд Москви продовжив до 16 липня арешт кримського активіста Олександра Кольченко, обвинуваченого в Росії в підготовці терактів в Криму. Кольченко в суді просив змінити йому запобіжний захід на підписку про невиїзд або домашній арешт. Він також наполягав на своєму українському громадянстві. Провину в тероризмі Кольченко не визнає.

Олександр Кольченко був заарештований у Сімферополі у травні 2014 року і етапований до СІЗО «Лефортово» в Москву. Слідчі ФСБ звинувачують його, а також українського режисера Олега Сенцова, в організації та участі у терористичному співтоваристві, підготовці теракту та незаконному обороті зброї.

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Правозахисники і близькі Кольченка і Сенцова вважають їх політв'язнями.