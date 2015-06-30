Обвинувальний акт проти судді, який погрожував вбити інспектора ДАІ, спрямовано до суду

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю Генеральної прокуратури України.

Як йдеться в повідомленні, встановлено, що у ніч з 27 на 28 лютого 2015 року суддя Макарівського району суду Київської області, перебуваючи за кермом автомобіля, спочатку не виконав законну вимогу працівника ДАІ про зупинку транспортного засобу, а у подальшому погрожував вбивством працівникам міліції та громадянину, який опинився на місці події. Крім того, вчиняв хуліганські дії та самовільно залишив місце злочину.

Читайте такожСуддю Оберемка, який погрожував застрелити співробітника ДАІ, відсторонили від посадиУ Генпрокуратурі зазначили, що суддя обвинувачується за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 345 (погроза щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством), а також ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено до Подільського районного суду Києва для розгляду.

У ГПУ також нагадали, що Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 25 березня 2015 р., на підставі клопотання генерального прокурора України, прийнято рішення про відсторонення від займаної посади вказаного судді Макарівського районного суду Київської області. Рішенням комісії від 24.06.2015 строк відсторонення від займаної посади вказаного судді продовжено ще на один місяць.