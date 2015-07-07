Хороводи, пускання вінків і стрибки через багаття: як під Києвом святкували Івана Купала (фото)

На гостей свята, який було кілька сотень, чекали плетіння і пускання на воду вінків, урочисте запалення вогню, стрибки через ватру, хороводи тощо.

Івана Купала — традиційне українське свято, яке відзначали вночі перед Івановим днем. Ним закінчується літній сонячний цикл календарних дохристиянських свят – це свято молоді – Купало або Купайло, що з часом, після прийняття християнства, деякою мірою трансформувалося в церковне свято.

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Головні персонажі свята - Купало та Марена, які уособлюють чоловіче (сонячне) і жіноче (водяне) божества. Ці дві дійові особи обираються хлопцями та дівчатами або виготовляються як опудала. Таке поєднання гілка верби — Купайлиця.

У вечір цього дня дівчата гадають на судженого — кидають у воду свої вінки, а хлопці повинні їх дістати. Вінок — це символ щастя та одруження. Чий вінок хлопець дістане, того й дівчина повинна поцілувати і мусить бути з ним у парі на це свято (як правило, вибір завчасно узгоджують).

Свято починається ввечері, напередодні Купала. Основним стрижнем, довкола якого відбуваються дійства, є купальський вогонь, який символізує сонце-зародок у материнській утробі. З настанням темряви закохані пари стрибають через багаття.