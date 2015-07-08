На Київщині внаслідок вибуху в кіоску загинула жінка (фото, відео)

У Броварах Київської області внаслідок вибуху в кіоску загинула одна людина.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, вибух стався вчора о 19.44 в торговельному кіоску на автобусній зупинці.

За попередніми даними, причиною вибуху став порошковий вогнегасник ВП-6 у кіоску, який, імовірно, перебував під прямими сонячними променями та розірвався через надто високу температуру.

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На момент вибуху всередині кіоску перебували дві людини. Від отриманих травм одна з них загинула на місці, інша була направлена до лікарні. Стан її здоров`я задовільний, потерпіла від госпіталізації відмовилася.

На місці події працюють Дослідно-випробовувальна лабораторія ГУ ДСНС України у Київській області, працівники міліції та прокуратури Броварів. Тривають слідчі дії.