Статус учасника бойових дій отримали понад 36,5 тисяч правоохоронців

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС України, станом на 9 липня після розгляду відповідними комісіями матеріалів про визнання учасниками бойових дій було прийнято рішення щодо надання статусу учасника бойових дій 36 тис. 606 працівникам органів внутрішніх справ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Серед них – 14 тис. 680 працівників міліції та 13 тис. 197 військовослужбовців Національної гвардії України. Також статус учасника бойових дій отримали 8 тис. 392 працівника Держприкордонслужби та 337 працівників ДСНС.