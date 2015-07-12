"Правий Сектор" пояснив походження кулеметів і гранатометів, з яких стріляли у Мукачевому

Про це на брифінгу, який транслював телеканал 112 Україна, повідомив прес-секретар 13-го батальйону "Правого сектора" Олексій Бик.

"Зброя вся, що була, - це наша трофейна зброя, здобута в бою. Вона не вкрадена. Нам держава її не видавала. Ми за неї не повинні нікому звітувати. Якщо вас цікавить питання, чи можна озброєним людям під час війни носити зброю, ходити по вулицях, то я скажу, так: закон України це дозволяє..." - сказав він.

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