Житомирська область закінчила будівництво фортифікаційних споруд у зоні АТО

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, 15 липня, у встановлені терміни, область виконала роботи з будівництва фортифікаційних споруд у повному обсязі, відповідно до проектно-кошторисної документації.

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Так, уздовж лінії оборони в Луганській та Донецькій областях, а також на полігоні Житомирська область побудувала 5 вогнево-опорних пунктів.

12 липня область підписала проміжні акти готовності об’єктів і впродовж останніх трьох днів проводилися додаткові роботи з облаштування першої лінії окопів - три опорні пункти облаштовано деревиною та один – геотекстилем. Крім того, проведено захист вогневих споруд за допомогою противокомулятивних сіток та габіонів (сітчастих конструкцій, заповнених каменем - УНІАН).

Довідка УНІАН. На виконання постанови Кабінету міністрів України у Донецькій та Луганській областях на всіх стратегічно важливих напрямках будуть побудовані капітальні оборонні споруди, що включають в себе систему бліндажів, окопів і укриттів для танків, БТР, мінометів, зенітних установок.

На будівництво 300 взводно-опорних пунктів уряд виділив регіонам 850 млн грн. Після закінчення робіт всі об'єкти будуть передані на баланс Міністерства оборони України.