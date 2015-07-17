СБУ затримала на Київщині двох торговців зброєю (фото)

У місті Ірпінь Київської області співробітники Служби безпеки України затримали двох торгівців зброєю.

Про це повідомляє прес-центр СБ України.

Житель Ірпеня та киянин намагалися налагодили нелегальний канал постачання вогнепальної зброї, у тому числі й з-за кордону. Під час обшуків у помешканнях затриманих правоохоронці вилучили 17 бойових пістолетів австрійської марки «Glock», понад 50 магазинів до них, десять одиниць автоматичної зброї американського та українського виробництва, 40 тисяч набоїв різних калібрів.

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Співробітники спецслужби також виявили у приміщеннях устаткування для переобладнання та збирання зброї і виготовлення набоїв.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 201 (контрабанда) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.