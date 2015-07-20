Режисер "Реквієму за мрією" та "Чорного лебедя" заявив в Одесі, що щасливий мати українське коріння

Як повідомили в прес-службі ОМКФ, Золотого Дюка Аронофскі вручив український режисер Мирослав Слабошпицький ("Плем'я") на церемонії нагородження в Одеському академічному театрі музичної комедії 18 липня.

"Це велика честь отримати нагороду з рук режисера, якого я дуже поважаю. Тепер, коли я отримав приз за внесок у кінематограф, я піду на пенсію, переїду в Одесу, куплю будинок на пляжі і буду влаштовувати вечірки наступні 40 років. У вас прекрасна країна і місто, я щасливий, що у мене є українське коріння", - сказав Аронофскі зі сцени.

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Переможцем у номінації "Найкраща режисура" стала туркеня Деніз Гамза Ергювен за свою дебютну стрічку «Мустанг». Приз за Найкращу акторську роботу отримала виконавиця головної ролі у фільмі "Людина у стіні" — ізраїльська актриса Тамар Алкан.

Гран-прі 6-го ОМКФ - статуетку «Золотий Дюк» та грошову винагороду у розмірі 6 000 євро - за результатами глядацького голосування отримала Деніз Гамза Ергювен за фільм "Мустанг".

Довідка. Даррен Аронофскі - відомий американський режисер ("Пі", "Реквієм за мрією", "Фонтан", "Рестлер", "Чорний лебідь", "Ной"), володар численних нагород. У 2011 році з фільмом "Чорний лебідь" номінувався на "Оскар" за найкращу режисуру .