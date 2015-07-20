В результаті землетрусу на Закарпатті пошкоджено дві школи та житловий будинок

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, у с. Округла зазнали ушкоджень (тріщини в штукатурці на стінах, стелі та обвал штукатурки) корпуси №1 та №2 місцевої ЗОШ І-ІІІ ступенів, які відповідно знаходяться на вулицях Шкільній та Шевченка.

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За даними прес-служби, у с. Добрянське в старій будівлі місцевої загальноосвітньої школи випала рамка металопластикового вікна, є тріщини у штукатурці на стінах та стелі, зміщено навіс на центральному вході до корпусу.

Разом з тим, як зазначається, незначних ушкоджень зазнав і житловий будинок, що знаходиться на вул. Комсомольській у с. Добрянське, де на штукатурці з’явилися тріщини.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня на території Закарпатської області, на відстані близько 120 кілометрів від Ужгорода, а саме - в районі м. Тячів, зафіксовано чотири підземні поштовхи.