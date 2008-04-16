Правозахисники вимагають відставки Луценка

Правозахисники засуджують ініціативу міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА щодо відновлення в країні вищої міри покарання.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Вінницької правозахисної групи.

“Така заява керівника найбільшого правоохоронного органу держави, члена українського уряду, сформованого парламентською більшістю є черговим свідченням неприпустимо низького рівня правової культури міністра, вказує на загрозу юридичного популізму, підкреслює нерозуміння вищими посадовцями країни положень Конституції України та міжнародних договорів України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України”, - йдеться у заяві.

Правозахисники нагадують, що Конституційний Суд України, визнавши у своєму рішенні (№11рп від 29 листопада 1999 року) неконституційною існування смертної кари як виду покарання в Кримінальному кодексі України, вказав серед іншого, що “смертна кара як вид покарання суперечить також статті 28 Конституції України, відповідно до якої "ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню".

“Відтак, закликаючи до відновлення смертної кари, Юрій ЛУЦЕНКО виступає за легалізацію катувань, заборонених міжнародним правом та Конституцією України навічно без жодних обмежень та виключень. Особливо цинічно такі заклики звучать з вуст міністра внутрішніх справ, у відомстві якого катування, приниження людської гідності та знущання над затриманими є щоденною практикою кожного територіального підрозділу МВС, про що існує безліч повідомлень в ЗМІ”, - вважають правозахисники.

На їхню думку, відновлення смертної кари не лише не сумісне із задекларованим в Україні наміром інтеграції з ЄС, воно виключає навіть членство України в Раді Європи, оскільки суперечитиме приписами як Факультативного Протоколу №6, так і обов`язкового Протоколу №13 до Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ратифікованих законом України №3436-IV від 9 лютого 2006 року.

“Смертну кару неможливо відновити і після внесення змін до Конституції України, не порушивши при цьому міжнародні зобов`язання України, як країни, що приєдналася до Другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, що стосується скасування смертної кари закону України від 16 березня 2007 року №756-V, оскільки з моменту ратифікації цього Протоколу він розглядається як невід`ємна частина Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, який в свою чергу є одним із найважливіших міжнародно-правових документів в галузі прав людини”, - йдеться у заяві.

Правозахисники також звернулись до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО із вимогою публічно засудити висловлену Ю.ЛУЦЕНКОМ позицію щодо необхідності відновлення смертної кари і внести до Верховної Ради України, відповідно до ст.19 закону «Про Кабінет міністрів України», подання про його звільнення з посади міністра внутрішніх справ України.

Правозахисники також звернулись до Верховної Ради з проханням дати оцінку заяві Ю.ЛУЦЕНКА і рекомендувати прем`єру відправити міністра у відставку.

Як повідомляв УНІАН. 15 квітня міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив про доцільність відновлення в Україні смертної кари.

«Я виступаю за відновлення вищої міри покарання у вигляді розстрілу за особливо тяжкі злочини проти особи», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас, він висловився проти того, аби застосувати таку міру покарання за корупційні прояви. «Але не вважаю за можливе застосовувати її (смертну кару – УНІАН) щодо посадових і службових злочинів», - сказав він.