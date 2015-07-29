На Закарпатті затримали трьох контрабандистів і відправили їх до військкомату для мобілізації
Мукачівські прикордонники спільно з угорською прикордонною службою вчора ввечері затримали трьох жителів Берегівського району, які намагалися переправити в Угорщину дев'ять ящиків сигарет.
Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, сигарети знаходилися в автомобілі УАЗ без номерних знаків і документів.
Затримання відбулося на ділянці зеленого кордону, біля контрольно-пропускного пункту «Лужанка», за даним фактом складено адміністративний протокол.
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Після документації правопорушення усіх трьох затриманих (які виявилися чоловіками призовного віку) відправили у військкомат для мобілізації.
На ділянці зеленого кордону, контрольованому Чопским прикордонним загоном, спроби контрабанди або переправлення нелегалів не зафіксовані.
Нагадаємо, прикордонники суміжних з Закарпатською областю країн заявили про різке зменшення надходження контрабандних товарів з території України за останні десять днів.