На Закарпатті затримали трьох контрабандистів і відправили їх до військкомату для мобілізації

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, сигарети знаходилися в автомобілі УАЗ без номерних знаків і документів.

Затримання відбулося на ділянці зеленого кордону, біля контрольно-пропускного пункту «Лужанка», за даним фактом складено адміністративний протокол.

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Після документації правопорушення усіх трьох затриманих (які виявилися чоловіками призовного віку) відправили у військкомат для мобілізації.

На ділянці зеленого кордону, контрольованому Чопским прикордонним загоном, спроби контрабанди або переправлення нелегалів не зафіксовані.

Нагадаємо, прикордонники суміжних з Закарпатською областю країн заявили про різке зменшення надходження контрабандних товарів з території України за останні десять днів.