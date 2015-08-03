Суд заарештував бійця "Правого Сектору", який добровільно здався після стрілянини у Мукачеві - ЗМІ

Як повідомляє Мукачево.net, незважаючи на те, що Деяк добровільно здався правоохоронцям та не чинив опір при затриманні, суд все ж вирішив обрати до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте такожУ "Правому секторі" розповіли про місцеперебування бійців, розшукуваних після стрілянини у Мукачевому

"Сергій зізнався у суді, що приїхав того дня на зустріч з депутатом Ланьо заради боротьби з корупцією. До слова, він є одним з чотирьох затриманих, яких підозрюють у вчиненні терористичного акту в Мукачеві 11 липня", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, деяка прийшло підтримати до суду багато киян і активістів.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому 11 липня сталася стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками "Правого сектору" і людьми з оточення народного депутата Ланьо. За версією представників "ПС", Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки "ПС" почав заважати потоків контрабанди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.

Кілька бійців "Правого сектору" після стрілянини ховаються в лісі на Закарпатті.