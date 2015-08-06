На Донбасі з'явилися білборди з розшукуваними бойовиками "ДНР" (фото)

Про це йдеться на сторінці Дружківського міськвідділу міліції в Facebook.

"З метою виявлення та притягнення до відповідальності осіб, що мають відношення до незаконних збройних формувань, в Дружківському міськвідділі міліції був розроблений інформаційний білборд з фотографіями розшукуваних із контактною інформацією правоохоронців", - повідомили у МВС.

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Стало відомо, що інформаційний білборд з фотографіями розшукуваних був розміщений на центральній алеї по вулиці Космонавтів.

На ньому можна побачити осіб, які активно брали участь у незаконних збройних формуваннях, а також контактну інформацію для городян для своєчасного реагування і проведення необхідних слідчих дій з боку правоохоронців.

Як зазначив керівник міліції Артем Крищенко, за допомогою рекламного щита всі жителі Дружківки зможуть знати тих, хто у травні-червні 2014 року взяв у руки зброю і намагався перетворити Дружківку на частину терористичної організації під назвою «ДНР».