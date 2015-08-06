СБУ затримала гендиректора Одеської ТЕЦ, який фінансував лідерів бойовиків на Донбасі (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, Служба безпеки України спільно з Державною службою фінансового моніторингу та міліцією припинила протиправну діяльність генерального директора ДП ПАТ «Одеська ТЕЦ».

Зазначається, що 100% акцій підприємства належать державі в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

У прес-центрі зазначили, що зловмисник – виходець з Луганської області - разом зі спільниками присвоїв 38 млн грн, для легалізації яких створив конвертаційний центр. Зокрема, кошти перераховувалися на особистий картковий рахунок, після чого їхня частина спрямовувалася для підтримки лідерів терористів на тимчасово окупованих територіях.

Організатора злочинної схеми і його спільників затримано в будівлі Одеської облдержадміністрації спецпідрозділом Служби безпеки України «Альфа».

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії. Проводяться обшуки, в тому числі в адміністративних приміщеннях держпідприємства.

Завдяки арешту рахунків фіктивних організацій не допущено розкрадання 12 млн грн держпідприємства.