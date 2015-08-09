Частину потерпілих в ДТП українців вже сьогодні можуть виписати з лікарень Бухареста - МЗС

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

«Консул Посольства України в Румунії у супроводі румунської поліції розпочали об’їзд медичних закладів Бухареста, де перебувають потерпілі внаслідок ДТП громадяни України з метою детального з’ясування та фіксації всіх обставин пригоди та стану здоров’я госпіталізованих», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, передбачається, що частину потерпілих можуть вже сьогодні виписати з лікарень і автобусом, наданим компанією-перевізником, вони повернуться до України. Міністерство охорони здоров’я Румунії попередньо надало дані про щонайменше 21 особу, яка може сьогодні бути виписана з лікарень Бухареста.

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Громадяни, з числа тих, які не потребуватимуть додаткової медичної допомоги, за їхнім бажанням, сьогодні будуть розміщені у готелях румунської столиці і повернуться в Україну іншим автобусом компанії-перевізника, додали в МЗС.

Тим українцям, які потребуватимуть додаткового обстеження та лікування, буде продовжено госпіталізацію в румунських медичних закладах.

Транспортування тіл двох загиблих, за згодою близьких, буде забезпечене компанією-перевізником, зазначили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 1-ї години ночі на трасі Констанца – Бухарест, за 53 км від румунської столиці, сталася ДТП з автобусом, що перевозив 51 громадянина України, серед них щонайменше 25 дітей. В результаті аварії двоє громадян України загинули, серед них – одна дитина.

Згідно повідомлення МЗС, до лікарень Бухареста було госпіталізовано 48 травмованих українців.