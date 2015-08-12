В зоні АТО зростає невдоволення місцевого населення діями окупантів

Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-центру АТО у Facebook.

"За оперативною інформацією, на тимчасово непідконтрольній Україні території постійно зростає невдоволення місцевого населення діями окупантів. Люди нарешті усвідомили, що насправді найманці принесли на землі Донбасу руйнування, розбрат та привели криміналітет. Тож поповнювати лави злочинного війська дорослі чоловіки категорично відмовляються", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розуміючи це, ватажки терористичної організації "ДНР" створили "Молодіжну добровільну дружину". Так, за допомогою молоді, наголосили в АТО, бандити планують збирати оперативну інформацію, розганяти стихійні зібрання та арештовувати невдоволених.

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Як повідомляв УНІАН, люди на окупованих територіях вимагають від бойовиків справедливого розподілу гуманітарної допомоги.