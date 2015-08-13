Після відмови суду у проведенні гей-маршу в Одесі організатори збираються вийти на пікети

Як повідомила УНІАН голова оргкомітету фестивалю Ганна Леонова, на даний час до міста вже прибули близько 20 учасників заходу, а до вечора буде 50.

Водночас, за словами Леонової, незважаючи на те, що організатори сплатили всі рахунки, включаючи оренду приміщень і проживання учасників, на даний час більшість орендодавців відмовляються від своїх зобов'язань.

Зокрема, готель «Аркадія», в конференц-залі якого планувався дискусійний майданчик. Як стверджує Леонова, передбачалося, що в названому приміщенні пройдуть відкриті дискусійні майданчики, розраховані на контакт ЛГБТ з широкою громадськістю, а скасування оренди відбулося під тиском співробітників правоохоронних органів.

«Я не знаю, що тепер робити з людьми, які просто залишилися на вулиці», - сказала Леонтьєва.

Вона додала, що серед іногородніх учасників жителі Запоріжжя, Харкова, Херсона, Києва.

Також планують взяти участь у фестивалі громадяни Румунії, Німеччини, Білорусі, Молдови і т. д.

«Викликають подив і здивування причини, які спонукали міську владу відверто саботувати захід, який цілком перебуває в конституційному і правовому полі... Представники правоохоронних органів, присутні на зустрічі оргкомітету з МВС за погодженням маршруту маршу, заявляли, що не можуть гарантувати безпеку власних співробітників. Через це узгодити маршрут було досить важко», — заявила Леонова.

Вона пояснила, що спочатку організатори запропонували 3 маршруту ходи, два з яких закінчувалися на Думській площі (біля будівлі мерії), один – біля Одеського академічного театру музичної комедії. Всі три маршрути - невеликої довжини.

Як стверджує голова оргкомітету, міліція відмовилася затверджувати запропоновані організаторами маршрути, і наполягала на проведенні «Маршу рівності» на Куликовому полі, біля Будинку профспілок. Свою думку правоохоронці аргументували тим, що це – єдине місце в Одесі, де вони зможуть гарантувати безпеку учасників акції. Зокрема, стверджували, що дана територія добре проглядається з усіх боків і її відносно легко контролювати. Леонова назвала пропозицію щодо Куликового поля «провокацією».

«Ми не піддалися на цю провокацію, і відразу з'явився судовий позов», - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, в Одесі 14-16 серпня заплановано фестиваль квір-культури «ОдесаПрайд-2015», в рамках якого на 15 серпня було заявлено «Марш рівності». В рамках фестивалю також заплановано майстерню, присвячену арт-протесту як інструменту роботи з громадськістю, квест-екскурсію по місту, дискусійні майданчики «Гей-туризм як елемент територіального брендінгу Одеси» і «Гей-образи в мас-культурі», відкриття фестивалю короткометражного ЛГБТ-кіно, фотовиставку тощо.

12 серпня стало відомо, що мерія Одеси відмовилася прийняти заявку на проведення «Маршу рівності», проти якого також виступили представники релігійних конфесій. Одеський окружний адміністративний суд заборонив проведення маршу, а мерія має намір домогтися скасування проведення фестивалю.

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Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі – в центрі міста і на Куликовому полі відбулися сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули громадяни. Всього 2 травня постраждало близько 300 осіб, загинуло 48 осіб.