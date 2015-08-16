Для закупівлі житла учасникам АТО, які втратили ноги, перерахують майже 64 мільйони гривень

Для закупівлі житла учасникам АТО, які втратили нижні кінцівки, уряд спрямує близько 64 млн грн.

Про це повідомив голова Державної служби України у справах ветеранів війни (ДССВВ) та учасників АТО Артур Дерев’янко на Всеукраїнській конференції вояків-учасників АТО сьогодні у Бердичеві, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, зазначені кошти уряд вже виділив, і вони перераховуються в регіони.

"Так, зокрема, на Житомирщині, у нас є 15 ампутантів (учасників АТО, які втратили нижні кінцівки через ампутацію після поранень -УНІАН) , 6 з них потребують отримання житла", - уточнив Дерев’янко.

Він повідомив, що в Україні потребують протезування понад 300 поранених вояків-учасників АТО, більше сотні з них вже проведено протезування і 135 – готуються до протезування, в тому числі за кордоном.

Читайте такожУкраїнські фахівці почнуть встановлювати біонічні протези учасникам АТО з наступного року

Дерев’янко при цьому наголосив, що особливо важливою для вояків - учасників АТО є психологічна реабілітація.