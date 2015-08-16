"Свобода" взяла на себе відповідальність за зрив відкриття фестивалю квір-культури в Одесі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної організації ВО «Свобода», міліціонери затримали активістів організації біля будівлі на вулиці Старопортофранківська, де відбувалося відкриття фестивалю, а «націоналісти спостерігали за тим, щоб ЛГБТ-особи не пішли пропагувати свої погляди на вулицях міста.

«На жаль, ні ОДА, ні міська рада не доклали зусиль, щоб унеможливити проведення цього провокаційного заходу. Численні звернення громадськості та застереження так і залишилися без належної реакції. Проведення цього фестивалю, чи, як вони його там називають, - це ганьба для Одеси», - процитували в прес-службі заступника голови обласної організації Костянтина Васильця.

У прес-службі зазначили, що затриманих «за присутність біля ЛГБТ-фестивалю» 13 активістів «Свободи» та членів молодіжної націоналістичної організації «Сокіл» вже відпустили.

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Як повідомляв УНІАН, в Одесі 14-16 серпня запланований фестиваль квір-культури «ОдессаПрайд-2015», в рамках якого був заявлений «Марш рівності». В рамках фестивалю повинні пройти майстерня, присвячена арт-протесту як інструменту роботи із суспільством, квест-екскурсія містом, дискусійні майданчики «Гей-туризм як елемент територіального брендінгу Одеси» та «Гей-образи в мас-культурі», відкриття фестивалю короткометражного ЛГБТ-кіно, фотовиставка і т. д.

12 серпня стало відомо, що мерія Одеси відмовилася прийняти заявку на проведення «Маршу рівності», проти якого також виступили представники релігійних конфесій. Одеський окружний адміністративний суд заборонив проведення маршу.

15 березня молоді люди в масках закидали піротехнікою приміщення, в якому представники квір-культури проводили фуршет з нагоди відкриття фестивалю. У приміщенні перебувало близько 60 дорослих і дитина. Ніхто не постраждав.