Суд обрав запобіжний захід трьом підозрюваним у підготовці теракту на Харківщині

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

Зокрема, 39-річному мешканцю Харківської області, який намагався підірвати залізничну колію на перегоні «Харків - Куп'янськ», оголошено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15, ст. 113 КК України (закінчений замах на вчинення диверсії) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави.

Його 30-річному знайомому, працівнику прикордонної служби, інкримінується пособництво замаху на вчинення диверсії (ч. 5 ст. 27; ч. 2 ст. 15; ст. 113 КК України). Він також утримуватиметься під вартою без можливості внесення застави.

31-річному затриманому, що зберігав боєприпаси для своїх товаришів, оголошено підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (зберігання бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) та обрано запобіжний захід - тримання під вартою з заставою майже 100 тис. грн.

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Як повідомляв УНІАН, 12 серпняу Харківській області затримано диверсійну групу, яка заклала вибухівку на залізничному перегоні Куп'янск - Святогірськ та планувала підірвати потяг. У складі групи було три чоловіка, один з яких виявився співробітником прикордонної служби.

Терористи підшуковували на території Куп'янського та Дворічанського районів стратегічно важливі об'єкти для диверсій, збирали інформацію по дислокацію українських підрозділів, перебування військової техніки і дані про учасників патріотичних рухів та правоохоронців.

Диверсанти планували підірвати потяг з військовою технікою напередодні Дня Незалежності.

Співробітники “Альфи” затримали організатора групи терористів безпосередньо після закладання ним під рельси вибухового пристрою потужністю 2,5 кг у тротиловому еквіваленті.

Під час обшуку у терористів було знайдено схеми об'єктів життєзабезпечення області, списки правоохоронців і проукраїнських активістів, гранатомет, гранати та близько тисячі набоїв.